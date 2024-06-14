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Иркутяне передают оружие для отправки в зону СВО

Иркутск, НИА-Байкал — Мэр Иркутска Руслан Болотов как частное лицо приобрел два гладкоствольных ружья и передал их в зону проведения специальной военной операции.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Это моя личная инициатива. Считаю своим долгом оказывать посильную помощь нашим землякам. Я благодарен региональному управлению Росгвардии и ее руководителю Александру Сапожникову за проработку вопроса предоставления такого вида помощи нашим бойцам. За счет этого механизма в зону проведения спецоперации уже направлено более 50 единиц оружия», — прокомментировал Руслан Болотов.

Еще один способ содействовать обеспечению потребностей фронта подобным образом — сдача личного оружия. Своим опытом поделился иркутянин Юрий Рамкулов.

«В соответствии с действующим законодательством я обратился в лицензионно-разрешительный отдел по месту учета оружия. Там выполнили его сверку и подготовили документы для передачи оружия на нужды фронта, а также оформили договор, где имеется обязательная строка об отправке ствола в зону СВО», — рассказал Юрий Рамкулов.

Специалисты отмечают: есть потребность для отправки на передовую огнестрельного многозарядного оружия 12 калибра помповой системы перезарядки или полуавтомат, а также патронов к ним.