Иркутяне передают оружие для отправки в зону СВО

«В соответствии с действующим законодательством я обратился в лицензионно-разрешительный отдел по месту учета оружия. Там выполнили его сверку и подготовили документы для передачи оружия на нужды фронта, а также оформили договор, где имеется обязательная строка об отправке ствола в зону СВО», — рассказал Юрий Рамкулов.