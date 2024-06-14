Новые источники воды разыскивают для Екатеринбурга

В марте текущего года директор МУП «Водоканал» Кирилл Шутов заявил, что большинство водохранилищ, от которых запитана система водоснабжения Екатеринбурга, заполнены меньше чем наполовину. По его словам, Верхне-Макаровское водохранилище заполнено на 41%, имеющийся запас воды — порядка 10 млн кубометров. Ново-Мариинское заполнено на 21%, свободный объем составляет практически 80 млн куб. м. Больше чем наполовину заполнено Волчихинское водохранилище. Но здесь запас воды составляет 12 млн куб. м.