Новые источники воды разыскивают для Екатеринбурга

Согласно техзаданию, подрядчик должен до 29 ноября провести оценку водохранилищ, питающих столицу Урала питьевой водой. Исполнителю предстоит проанализировать объемы переброски стоков из указанных водоемов за период 2010 — 2023 годов, оценить ежегодное потребление воды екатеринбуржцами, выстроить динамику дефицита водных ресурсов до 2045 года и найти источники воды, передает «Уралинформюбюро».
В качестве одного из таких вариантов указана реконструкция Нязепетровского гидроузла. Также рассматривается создание резервных источников водоснабжения на поверхностных объектах, которые ранее не использовались для водоснабжения города.
Напомним, прошлой весной уровень воды в свердловских водоемах, обеспечивающих Екатеринбург, приблизился к критической отметке. О проблеме тогда говорил глава уральской столицы Алексей Орлов. Власти были вынуждены экономить воду. Так, вместо тщательного мытья улиц их лишь немного смачивали.
В марте текущего года директор МУП «Водоканал» Кирилл Шутов заявил, что большинство водохранилищ, от которых запитана система водоснабжения Екатеринбурга, заполнены меньше чем наполовину. По его словам, Верхне-Макаровское водохранилище заполнено на 41%, имеющийся запас воды — порядка 10 млн кубометров. Ново-Мариинское заполнено на 21%, свободный объем составляет практически 80 млн куб. м. Больше чем наполовину заполнено Волчихинское водохранилище. Но здесь запас воды составляет 12 млн куб. м.