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Новые источники воды разыскивают для Екатеринбурга

Водоканал ищет возможности создания новых источников воды для Екатеринбурга. На поиск организация потратит более 1,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные на Госзакупках.

Источник: Reuters

Согласно техзаданию, подрядчик должен до 29 ноября провести оценку водохранилищ, питающих столицу Урала питьевой водой. Исполнителю предстоит проанализировать объемы переброски стоков из указанных водоемов за период 2010 — 2023 годов, оценить ежегодное потребление воды екатеринбуржцами, выстроить динамику дефицита водных ресурсов до 2045 года и найти источники воды, передает «Уралинформюбюро».

В качестве одного из таких вариантов указана реконструкция Нязепетровского гидроузла. Также рассматривается создание резервных источников водоснабжения на поверхностных объектах, которые ранее не использовались для водоснабжения города.

Напомним, прошлой весной уровень воды в свердловских водоемах, обеспечивающих Екатеринбург, приблизился к критической отметке. О проблеме тогда говорил глава уральской столицы Алексей Орлов. Власти были вынуждены экономить воду. Так, вместо тщательного мытья улиц их лишь немного смачивали.

В марте текущего года директор МУП «Водоканал» Кирилл Шутов заявил, что большинство водохранилищ, от которых запитана система водоснабжения Екатеринбурга, заполнены меньше чем наполовину. По его словам, Верхне-Макаровское водохранилище заполнено на 41%, имеющийся запас воды — порядка 10 млн кубометров. Ново-Мариинское заполнено на 21%, свободный объем составляет практически 80 млн куб. м. Больше чем наполовину заполнено Волчихинское водохранилище. Но здесь запас воды составляет 12 млн куб. м.

экология