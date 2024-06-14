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Ливни и грозы ожидаются в Крыму

Выходные в Крыму будут дождливыми. По предварительным прогнозам синоптиков, 15 и 16 июня в связи с образованием южного циклона в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни до 30−50 мм.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 73% 757 мм рт. ст. +21°
Источник: НИА Крым

Также пройдут грозы, усилится шквалистый ветер до 15−20 м/с, возможен град.

На реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъём уровней воды на 0,5−1,5 метра без достижения опасных отметок.