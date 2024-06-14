Ливни и грозы ожидаются в Крыму

Также пройдут грозы, усилится шквалистый ветер до 15−20 м/с, возможен град.
На реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъём уровней воды на 0,5−1,5 метра без достижения опасных отметок.
Выходные в Крыму будут дождливыми. По предварительным прогнозам синоптиков, 15 и 16 июня в связи с образованием южного циклона в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни до 30−50 мм.
Также пройдут грозы, усилится шквалистый ветер до 15−20 м/с, возможен град.
На реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъём уровней воды на 0,5−1,5 метра без достижения опасных отметок.