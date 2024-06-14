29 июня в День молодёжи 2024 отметят в Хабаровске на стадионе имени Ленина

«Хабаровск стал одной из 37 площадок проведения Всероссийского фестиваля празднования Дня молодежи в 2024 году. Молодость — это время, когда молодёжь готова меняться и менять мир вокруг себя. Фестиваль Дня молодёжи сочетает в себе масштабную образовательную и развлекательную программу, способную визуализировать возможности, которые сегодня в стране существуют для молодых людей. Ведь как подчеркивает Президент России Владимир Владимирович Путин: “Молодежь — это опора сегодняшнего дня и будущее России”, — сообщила Амалия Шихалева, председатель комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края.