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29 июня в День молодёжи 2024 отметят в Хабаровске на стадионе имени Ленина

Хабаровск примет участие во всероссийском праздновании Дня молодёжи.

Источник: Мэрия Хабаровска

В 2024 году Хабаровск станет одной из 37 площадок проведения всероссийского фестиваля ко Дню молодёжи, сообщает пресс-служба администрации города.

29 июня по всей России под девизом «Объединяем Россию!» состоятся мероприятия, посвящённые этому дню.

Ключевая тема фестиваля — единство, а центральной — Год семьи, с целью показать молодёжи важность совместных усилий. Празднование молодости и возможностей в Хабаровском крае приурочено к году молодёжи.

«Хабаровск стал одной из 37 площадок проведения Всероссийского фестиваля празднования Дня молодежи в 2024 году. Молодость — это время, когда молодёжь готова меняться и менять мир вокруг себя. Фестиваль Дня молодёжи сочетает в себе масштабную образовательную и развлекательную программу, способную визуализировать возможности, которые сегодня в стране существуют для молодых людей. Ведь как подчеркивает Президент России Владимир Владимирович Путин: “Молодежь — это опора сегодняшнего дня и будущее России”, — сообщила Амалия Шихалева, председатель комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края.

Главной локацией празднований в Хабаровске станет стадион имени В. И. Ленина. Там выступят молодёжные творческие коллективы, пройдут мастер-классы, открытые микрофоны, карьерные консультации, ярмарки вакансий и многое другое. Также будут организованы фото- и видеостудии, зоны добровольческих проектов и различных организаций.

Участие в мероприятиях бесплатное и доступно всем желающим при условии предварительной регистрации на сайте: деньмолодёжи2024.рф.

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