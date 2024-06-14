29 июня в День молодёжи 2024 отметят в Хабаровске на стадионе имени Ленина

В 2024 году Хабаровск станет одной из 37 площадок проведения всероссийского фестиваля ко Дню молодёжи, сообщает пресс-служба администрации города.
29 июня по всей России под девизом «Объединяем Россию!» состоятся мероприятия, посвящённые этому дню.
Ключевая тема фестиваля — единство, а центральной — Год семьи, с целью показать молодёжи важность совместных усилий. Празднование молодости и возможностей в Хабаровском крае приурочено к году молодёжи.
«Хабаровск стал одной из 37 площадок проведения Всероссийского фестиваля празднования Дня молодежи в 2024 году. Молодость — это время, когда молодёжь готова меняться и менять мир вокруг себя. Фестиваль Дня молодёжи сочетает в себе масштабную образовательную и развлекательную программу, способную визуализировать возможности, которые сегодня в стране существуют для молодых людей. Ведь как подчеркивает Президент России Владимир Владимирович Путин: “Молодежь — это опора сегодняшнего дня и будущее России”, — сообщила Амалия Шихалева, председатель комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края.
Участие в мероприятиях бесплатное и доступно всем желающим при условии предварительной регистрации на сайте: деньмолодёжи2024.рф.