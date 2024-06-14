В Кузбассе более 12 тысяч медработников получили социальные выплаты

Уточняется, что в 2024 году размер социальных выплат вырос. Теперь врачи населённых пунктов, где проживает не более 50 тысяч человек, получают 50 тысяч рублей, а средний медперсонал 30 тысяч рублей. Там, где число жителей от 50 до 100 тысяч человек, врачи получают 29 тысяч и 13 тысяч рублей получает средний медперсонал. В 2024 году медикам выплатили 556,75 млн рублей.