В Пермском крае с 13 июня ввели режим ограничения пребывания в лесах из-за высокой пожарной опасности. Соответствующий приказ издало региональное Минприроды.
Согласно приказу, в Пермском крае на период с 13 до 16 июня ввели ограничение пребывания граждан в лесах Березниковского, Соликамского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Сивинского, Кунгурского, Кишертского лесничеств.
Причиной ограничения стало установление погодных условий, которые способствуют возникновению и распространению лесных пожаров, также введение 4-го класса пожарной опасности — высокая пожарная опасность.
На территориях лесов временно ограниченно их посещение за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.
Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в региональную диспетчерскую службу по телефонам: