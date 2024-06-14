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В Пермском крае с 13 июня ввели режим ограничения пребывания в лесах

Ограничение будет действовать в восьми лесничествах региона из-за высокой пожарной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае с 13 июня ввели режим ограничения пребывания в лесах из-за высокой пожарной опасности. Соответствующий приказ издало региональное Минприроды.

Согласно приказу, в Пермском крае на период с 13 до 16 июня ввели ограничение пребывания граждан в лесах Березниковского, Соликамского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Сивинского, Кунгурского, Кишертского лесничеств.

Причиной ограничения стало установление погодных условий, которые способствуют возникновению и распространению лесных пожаров, также введение 4-го класса пожарной опасности — высокая пожарная опасность.

На территориях лесов временно ограниченно их посещение за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.

Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8 (342) 241−08−52, 234−94−44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00.

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