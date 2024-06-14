В Екатеринбурге 13 июня стало самым теплым днем за 104 года

В пятницу в Свердловской области сохранится жара от +30° до +35° благодаря расположению в тропическому воздуху, однако его граница пройдет над Поволжьем и Северным Уралом и будут формироваться грозы, из-за чего на севере области сохранится вероятность осадков. В субботу при поступлении более холодного воздуха полярный фронт с Северного Урала начнет смещаться на юг — через Свердловскую область он пройдет с первой половине воскресного дня.