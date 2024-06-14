В Екатеринбурге 13 июня стало самым теплым днем за 104 года

В пятницу в Свердловской области сохранится жара от +30° до +35° благодаря расположению в тропическому воздуху, однако его граница пройдет над Поволжьем и Северным Уралом и будут формироваться грозы, из-за чего на севере области сохранится вероятность осадков. В субботу при поступлении более холодного воздуха полярный фронт с Северного Урала начнет смещаться на юг — через Свердловскую область он пройдет с первой половине воскресного дня.
В Екатеринбурге в пятницу днем установится температура +32°..+34°, переменная облачность без существенных осадков с вероятностью грозы 5%, ветер юго-западный, западный, 2−7 м/с. В субботу ночью +21°, днем +33°, в воскресенье ночью +22°, днем +29°.
На следующей неделе жара немного спадет. В понедельник и вторник установится температура +25°, по ночам — +17° и +14° соответственно. 19 июня, в среду, ночью ожидается +13°, днем до +27°, 20 июня — ночью +17°, днем +23°.