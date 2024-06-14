Кошмар в аэропорту Кишинева: Десятки пассажиров, прилетевших транзитом из Москвы, уже три часа проходят «тщательный» досмотр

Я обратился в экстренную службу 112, а также во всевозможные другие службы, чтобы зафиксировать факт вопиющего беспредела правоохранительных органов, грубо попирающих статус депутата Парламента Республики Молдова. Уже в понедельник вместе со своим адвокатом мы обжалуем действия «силовиков» в судебных инстанциях.