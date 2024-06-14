Кошмар в аэропорту Кишинева: Десятки пассажиров, прилетевших транзитом из Москвы, уже три часа проходят «тщательный» досмотр

В аэропорту Кишинева вот уже три часа тщательно досматривают граждан Молдовы, прилетевших транзитом из Москвы.
Некоторым пассажирам стало плохо, пришлось вызывать медиков.
Александр Суходольский, депутат парламента Молдовы:
— Режим Санду и PAS продолжает топтать Конституцию и законодательство Республики Молдова.
Сегодня в Международном аэропорту Кишинева меня попытались задержать для проведения дополнительного досмотра, обыска личных вещей и ряда прочих странных действий. Ощущение было, что готовится задержание: суета, звонки, проверки списков, получение указаний.
Статус депутата Парламента гарантирует неприкосновенность, но в нашей стране у тебя нет никаких гражданских прав и свобод, если ты смеешь быть в оппозиции и критикуешь власть.
Я обратился в экстренную службу 112, а также во всевозможные другие службы, чтобы зафиксировать факт вопиющего беспредела правоохранительных органов, грубо попирающих статус депутата Парламента Республики Молдова. Уже в понедельник вместе со своим адвокатом мы обжалуем действия «силовиков» в судебных инстанциях.
НОВОСТЬ ОБНОВЛЯЕТСЯ.