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Кошмар в аэропорту Кишинева: Десятки пассажиров, прилетевших транзитом из Москвы, уже три часа проходят «тщательный» досмотр

К сожалению, это уже стало типичным явлением [видео]

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Кишинева вот уже три часа тщательно досматривают граждан Молдовы, прилетевших транзитом из Москвы.

Некоторым пассажирам стало плохо, пришлось вызывать медиков.

Александр Суходольский, депутат парламента Молдовы:

— Режим Санду и PAS продолжает топтать Конституцию и законодательство Республики Молдова.

Сегодня в Международном аэропорту Кишинева меня попытались задержать для проведения дополнительного досмотра, обыска личных вещей и ряда прочих странных действий. Ощущение было, что готовится задержание: суета, звонки, проверки списков, получение указаний.

Статус депутата Парламента гарантирует неприкосновенность, но в нашей стране у тебя нет никаких гражданских прав и свобод, если ты смеешь быть в оппозиции и критикуешь власть.

Я обратился в экстренную службу 112, а также во всевозможные другие службы, чтобы зафиксировать факт вопиющего беспредела правоохранительных органов, грубо попирающих статус депутата Парламента Республики Молдова. Уже в понедельник вместе со своим адвокатом мы обжалуем действия «силовиков» в судебных инстанциях.

НОВОСТЬ ОБНОВЛЯЕТСЯ.