Водители автобусов попробовали себя в роли машинистов

Водителям городских и междугородних автобусов рассказали об устройстве железнодорожного переезда, а также о действиях водителя в случае, если автомобиль заглох на переезде и других нештатных ситуациях. После теории участники мероприятия перешли к практике: на специальном тренировочном комплексе водители попробовали себя в роли машиниста и испытали экстренное торможение при моделировании ситуации, когда на переезд перед едущим составом выезжает автомобиль.