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Водители автобусов попробовали себя в роли машинистов

Водителям городских и междугородних автобусов рассказали об устройстве железнодорожного переезда.

Водители кузбасских автотранспортных предприятий попробовали себя в роли машиниста за тренажёром локомотива на моторвагонном депо Новокузнецк Западно-Сибирской железной дороги. Мероприятие прошло в рамках профилактики нарушений ПДД при пересечении железной дороги.

Водителям городских и междугородних автобусов рассказали об устройстве железнодорожного переезда, а также о действиях водителя в случае, если автомобиль заглох на переезде и других нештатных ситуациях. После теории участники мероприятия перешли к практике: на специальном тренировочном комплексе водители попробовали себя в роли машиниста и испытали экстренное торможение при моделировании ситуации, когда на переезд перед едущим составом выезжает автомобиль.

«Тормозной путь грузового состава составляет около 1 км. Поэтому, если сигналы на переезде запрещают движение, а поезда не видно, водитель обязан остановиться. Также запрещено выезжать на переезд, если сразу за ним образовался затор из автомобилей», — напоминает Западно-Сибирская железная дорога.

Водители автотранспорта признались, что теперь они лучше понимают работу переездов и машинистов и будут внимательней относиться к пересечению железнодорожного пути.