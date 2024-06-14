Водители автобусов попробовали себя в роли машинистов

Водители кузбасских автотранспортных предприятий попробовали себя в роли машиниста за тренажёром локомотива на моторвагонном депо Новокузнецк Западно-Сибирской железной дороги. Мероприятие прошло в рамках профилактики нарушений ПДД при пересечении железной дороги.
Водителям городских и междугородних автобусов рассказали об устройстве железнодорожного переезда, а также о действиях водителя в случае, если автомобиль заглох на переезде и других нештатных ситуациях. После теории участники мероприятия перешли к практике: на специальном тренировочном комплексе водители попробовали себя в роли машиниста и испытали экстренное торможение при моделировании ситуации, когда на переезд перед едущим составом выезжает автомобиль.
«Тормозной путь грузового состава составляет около 1 км. Поэтому, если сигналы на переезде запрещают движение, а поезда не видно, водитель обязан остановиться. Также запрещено выезжать на переезд, если сразу за ним образовался затор из автомобилей», — напоминает Западно-Сибирская железная дорога.
Водители автотранспорта признались, что теперь они лучше понимают работу переездов и машинистов и будут внимательней относиться к пересечению железнодорожного пути.