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Художники расписали подземный переход в микрорайоне Университетский Иркутска

Теперь на ярких стенах красуются смайлики и веселые картины.

Источник: Дума Иркутска

Подземный переход в микрорайоне Университетский буквально заиграл новыми красками. В тоннеле напротив Гуманитарного центра иркутские художники расписали стены. Теперь прохожим поднимают настроение смайлики, смешные рожицы и яркие геометрические фигуры. Об этом в своем тг-канале сообщил председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.

— Завершили первый этап преображения. К сожалению, наши подростки, оставляя надписи и рисунки на стенах, очень быстро приводят в негодность публичное пространство. Поэтому в этом году было решено сделать переход непривычно ярким и красочным, — поделился парламентарий.

Четыре художника расписывали каждую плитку вручную. Теперь остается надеяться, что молодежь и старшее поколение по достоинству оценят кропотливый труд, а также помогут сохранить благоприятный вид общественного места.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти 70 миллионов рублей выделили из областного и городского бюджетов для ремонта автомобильных дорог в Тайшете.

искусство