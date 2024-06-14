Художники расписали подземный переход в микрорайоне Университетский Иркутска

— Завершили первый этап преображения. К сожалению, наши подростки, оставляя надписи и рисунки на стенах, очень быстро приводят в негодность публичное пространство. Поэтому в этом году было решено сделать переход непривычно ярким и красочным, — поделился парламентарий.