Художники расписали подземный переход в микрорайоне Университетский Иркутска

Подземный переход в микрорайоне Университетский буквально заиграл новыми красками. В тоннеле напротив Гуманитарного центра иркутские художники расписали стены. Теперь прохожим поднимают настроение смайлики, смешные рожицы и яркие геометрические фигуры. Об этом в своем тг-канале сообщил председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.
— Завершили первый этап преображения. К сожалению, наши подростки, оставляя надписи и рисунки на стенах, очень быстро приводят в негодность публичное пространство. Поэтому в этом году было решено сделать переход непривычно ярким и красочным, — поделился парламентарий.
Четыре художника расписывали каждую плитку вручную. Теперь остается надеяться, что молодежь и старшее поколение по достоинству оценят кропотливый труд, а также помогут сохранить благоприятный вид общественного места.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти 70 миллионов рублей выделили из областного и городского бюджетов для ремонта автомобильных дорог в Тайшете.