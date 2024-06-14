15 и 16 июня на нескольких улицах столицы временно изменится схема движения транспорта

С 23:00 15 июня до 11:00 16 июня нельзя будет проехать по улице Дурова, а 16 июня с 00:01 до 11:00 движение перекроют на улицах Щепкина и Гиляровского, Минской и Большой Татарской, в Капельском и Выползове переулках, а также в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках. Нельзя будет проехать также по съездам с проспекта Генерала Дорохова при движении в центр и в область.