15 и 16 июня на нескольких улицах столицы временно изменится схема движения транспорта

С 23:00 15 июня до 11:00 16 июня нельзя будет проехать по улице Дурова, а 16 июня с 00:01 до 11:00 движение перекроют на улицах Щепкина и Гиляровского, Минской и Большой Татарской, в Капельском и Выползове переулках, а также в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках. Нельзя будет проехать также по съездам с проспекта Генерала Дорохова при движении в центр и в область.
Кроме того, 16 июня с 04:00 до 11:00 движение будет закрыто на улице Хачатуряна и Каргопольской улице. А на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строения 2 на проспекте Мира перекроют крайнюю правую полосу.
С 00:01 15 июня до окончания мероприятия в местах временных ограничений нельзя будет припарковаться.
Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут. Подробная информация обо всех ограничениях опубликована на сайте Центра организации дорожного движения.