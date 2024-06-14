Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Челябинска отключение горячей воды перенесли на неделю вперед

Опрессовка начнется 22 июня.

Источник: Freepik

Мэрия Челябинска скорректировала график проведения гидравлических испытаний в северной зоне Металлургического района. В домах, которые получают теплоноситель от котельной «Мечел-Энерго», горячую воду отключат 22 июня, а не 15-го, как планировалось изначально, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на администрацию города.

Перенос сроков опрессовки касается 166 домов. С их полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Продолжительность отключения от горячей воды останется стандартной — две недели, то есть до 6 июля. Конечно, если не случится чего-нибудь непредвиденного.

ЖКХ