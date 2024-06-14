На севере Челябинска отключение горячей воды перенесли на неделю вперед

Мэрия Челябинска скорректировала график проведения гидравлических испытаний в северной зоне Металлургического района. В домах, которые получают теплоноситель от котельной «Мечел-Энерго», горячую воду отключат 22 июня, а не 15-го, как планировалось изначально, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на администрацию города.