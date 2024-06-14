В Перми 16 июня после концерта на набережной запустят вечернюю электричку

Как рассказали в Пермской пригородной компании, вечером 16 июня запустят электричку сообщением «Пермь-2 — Кабельная». С вокзала «Пермь-2» электропоезд отправится в 22:40. На станцию «Пермь-1» он прибудет в 22:50, время отправления — 22:50. По пути следования электрички будут остановки на станциях «Мотовилиха», «Молодежная», «Левшино». В обратном не кольцевом направлении поезд отправится в 23:38.