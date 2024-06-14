В Перми 16 июня после концерта на набережной запустят вечернюю электричку

В Перми 16 июня стартует фестиваль «Город встреч». Его откроет концерт Владимира Преснякова и Натальи Подольской на Речном вокзале. Семейный дуэт выступит с борта круизного теплохода. После концерта для горожан запустят вечернюю электричку.
Как рассказали в Пермской пригородной компании, вечером 16 июня запустят электричку сообщением «Пермь-2 — Кабельная». С вокзала «Пермь-2» электропоезд отправится в 22:40. На станцию «Пермь-1» он прибудет в 22:50, время отправления — 22:50. По пути следования электрички будут остановки на станциях «Мотовилиха», «Молодежная», «Левшино». В обратном не кольцевом направлении поезд отправится в 23:38.
«Заходить в электропоезд на станции “Пермь-1” можно с двух платформ, открыты будут все двери. Билеты можно приобретать в мобильном приложении», — дополнили в пригородной компании.
Шоу-открытие фестиваля «Город встреч» на набережной у Речного вокзала в Перми начнут в 20:00. (12+).
На День города в Перми гостей праздника компания также вводила дополнительный рейс электрички. Ночью 13 июня ей воспользовались 600 человек.