В выходные дни в Воронежской области будет до 32 градусов жары

Погоду области будет определять антициклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.
Сегодня, в пятницу, 14 июня, в Воронежской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 5−10 м/с. Температура днем поднимется до 30°.
В Воронеже температура воздуха днем будет от 27 до 29°.
В субботу, 15 июня, по области прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура ночью 12−17°, днем 27−32°.
В Воронеже температура ночью 15−17°, днем 28−32°.
В воскресенье, 16 июня, будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер восточный 7−12 м/с, при грозах порывы до 16 м/с. Температура ночью 14−19°, днем 27−32°.
В Воронеже днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16−18°, днем 28−30°.
Самый жаркий день 14 июня наблюдался в 1998 году, в этот день зафиксировали 36,6°. Самый холодный день 14 июня был в 1950 году, температура воздуха была не выше 5,3° тепла.