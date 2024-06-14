После гибели кузбассовца на угольном предприятии остановили опасный объект

На объекте нашли нарушения в области промышленной безопасности: на установке крупного дробления неустойчиво работал дизельный двигатель (под нагрузкой он не держал обороты), а исправность и комплектность установки каждый день никто не проверял и не фиксировал записи в журнал. Также по всей длине холостой ветви отсутствовали ограждения, а на ленточном конвейере частично не было укрытия рабочей ветви. Были и другие нарушения.