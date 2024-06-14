После гибели кузбассовца на угольном предприятии остановили опасный объект

Судебные приставы Кузбасса на 90 суток приостановили работу опасного производственного объекта после несчастного случая, в результате которого погиб человек.
На объекте нашли нарушения в области промышленной безопасности: на установке крупного дробления неустойчиво работал дизельный двигатель (под нагрузкой он не держал обороты), а исправность и комплектность установки каждый день никто не проверял и не фиксировал записи в журнал. Также по всей длине холостой ветви отсутствовали ограждения, а на ленточном конвейере частично не было укрытия рабочей ветви. Были и другие нарушения.
Суд признал юридическое лицо виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и назначил наказание в виде приостановления эксплуатации установки дробления и ленточного конвейера на 90 суток. Руководитель угольного предприятия предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.