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Четыре известных исполнителя и 18,5 млн рублей: как отметят день города во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня, ФедералПресс. В начале июля во Владивостоке состоится празднование 164-й годовщины со дня основания города. В связи с этим запланированы массовые мероприятия и выступления известных артистов.

Источник: Reuters

Согласно данным с сайта ЕИС закупки, на празднование Дня города администрация Владивостока выделили 18 535 000 рублей. Большая часть этой суммы — 7,5 млн рублей — предусмотрена на оплату четырех исполнителей. В настоящее время неизвестно, кого из звезд пригласят во Владивосток.

Практически в такую же сумму обойдется и монтаж сцены, праздничное оформление и работа технического персонала.

Традиционно на День города состоится и дневная программа, ее стоимость составит 850 рублей, из которых 500 тысяч — это гонорар артистов.

Закупка была размещена на сайте в четверг, 13 июня.

Напомним, в Приморье с размахом отметили День России. На главной площади Владивостока состоялся бесплатный концерт известного исполнителя Олега Майями.

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