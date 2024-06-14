Четыре известных исполнителя и 18,5 млн рублей: как отметят день города во Владивостоке

Согласно данным с сайта ЕИС закупки, на празднование Дня города администрация Владивостока выделили 18 535 000 рублей. Большая часть этой суммы — 7,5 млн рублей — предусмотрена на оплату четырех исполнителей. В настоящее время неизвестно, кого из звезд пригласят во Владивосток.
Практически в такую же сумму обойдется и монтаж сцены, праздничное оформление и работа технического персонала.
Традиционно на День города состоится и дневная программа, ее стоимость составит 850 рублей, из которых 500 тысяч — это гонорар артистов.
Закупка была размещена на сайте в четверг, 13 июня.
Напомним, в Приморье с размахом отметили День России. На главной площади Владивостока состоялся бесплатный концерт известного исполнителя Олега Майями.