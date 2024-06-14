Четыре известных исполнителя и 18,5 млн рублей: как отметят день города во Владивостоке

Согласно данным с сайта ЕИС закупки, на празднование Дня города администрация Владивостока выделили 18 535 000 рублей. Большая часть этой суммы — 7,5 млн рублей — предусмотрена на оплату четырех исполнителей. В настоящее время неизвестно, кого из звезд пригласят во Владивосток.