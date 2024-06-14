Не пьющие кровь уникальные пиявки обнаружены учёными в Приморье

Российскими и японскими учеными были обнаружены новые виды пиявок, которые являются эндемиками Приморского края, то есть обитают только на его территории. Об этом сообщил сайт «Дикая природа России».
Как говорится в сообщени, эти наземные пиявки отличаются от своих водных родственников, так как они питаются не кровью, а другими беспозвоночными, проглатывая их целиком без предварительного измельчения, поскольку у них нет зубов.
Особенно примечательным является вид O. ganini, который отличается значительными размерами — взрослые особи могут достигать длины в 17 сантиметров и в настоящее время встречаются исключительно в Лазовском заповеднике. Анализ молекулярных данных также предполагает возможность наличия еще одного неописанного вида пиявок в этом районе.
Исследователи акцентируют внимание на необходимости защиты этих уникальных видов, поскольку они адаптированы к жизни в кедрово-широколиственных лесах низкогорий Дальнего Востока, которые не затронуты человеческой деятельностью. Основные места обитания этих пиявок — Лазовский и Сихотэ-Алинский заповедники, а также предположительно национальные парки «Зов тигра» и «Земля леопарда».