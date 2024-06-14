В Омске троллейбусы № 7 и 16 продолжат ездить через Телецентр

«Бульвар Архитекторов пока закрыт, а контактная сеть как раз проходит по Бульвару Архитекторов от пересечения 70 лет Октября до Комарова. Этот участок сейчас в реконструкции, мы троллейбусы просто запустить физически не можем», — рассказал Фальковский.