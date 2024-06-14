В Омске троллейбусы № 7 и 16 продолжат ездить через Телецентр

На днях Ленинградский мост открыли для движения, однако троллейбусы № 16 и 7 пока не смогут ездить по старым маршрутам. Об этом в прямом эфире ГТРК «Иртыш» сообщил заместитель руководителя департамента транспорта мэрии Сергей Фальковский.
«Бульвар Архитекторов пока закрыт, а контактная сеть как раз проходит по Бульвару Архитекторов от пересечения 70 лет Октября до Комарова. Этот участок сейчас в реконструкции, мы троллейбусы просто запустить физически не можем», — рассказал Фальковский.
Напомним, в Омске закончился капитальный ремонт Ленинградского моста, который выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». После завершения ремонта срок эксплуатации моста продлён до 100 лет.
Также в конце 2024 года на капремонт планируют закрыть мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Работы начнутся в октябре и продлятся два года, до осени 2026-го. Третий на очереди — Комсомольский мост.