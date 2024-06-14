Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове на 14 июня

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 14 июня 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 83% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

1. Житель Кишинева был в шоке, когда после семи лет отсутствия вернулся домой: «Люди озверели, боятся не только друг друга, но и самих себя».

2. Когда же это закончится: На Молдову надвигается новый апокалипсис — ливни с грозами и шквалистый ветер.

3. Не придумали ничего лучше, как попросить США ввести санкции против законно избранного башкана Гагаузии, своего политического оппонента: Как власти Молдовы позорят Америку.

4. В парламенте Молдовы были названы те, кто украл миллиард, — сегодня они занимают высокие должности: «Это абсурд, что Шор мог вывести миллиард долларов!».

5. Уроженец Молдовы в Германии подозревается в убийстве 9-летней девочки из Украины: Пропавшую школьницу искали сотни людей, а спустя почти 10 дней нашли тело ребенка.