Топ-5 новостей в Молдове на 14 июня

1. Житель Кишинева был в шоке, когда после семи лет отсутствия вернулся домой: «Люди озверели, боятся не только друг друга, но и самих себя».
2. Когда же это закончится: На Молдову надвигается новый апокалипсис — ливни с грозами и шквалистый ветер.
3. Не придумали ничего лучше, как попросить США ввести санкции против законно избранного башкана Гагаузии, своего политического оппонента: Как власти Молдовы позорят Америку.
4. В парламенте Молдовы были названы те, кто украл миллиард, — сегодня они занимают высокие должности: «Это абсурд, что Шор мог вывести миллиард долларов!».
5. Уроженец Молдовы в Германии подозревается в убийстве 9-летней девочки из Украины: Пропавшую школьницу искали сотни людей, а спустя почти 10 дней нашли тело ребенка.