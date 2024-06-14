Следователи в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту стрельбы в детей

12 июня 2024 года в городе Топки неизвестные стреляли в детей из пневматического оружия, в результате произошедшего один ребёнок получил характерные травмы. Предварительно установлено, что неустановленное лицо, находясь на ул. Казахстанской, выстрелило из пневматического оружия в 9-летнюю девочку, гулявшую на улице вместе с 6-летней сестрой.