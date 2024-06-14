Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту стрельбы в детей

Неизвестный выстрелил в двух девочек из пневматического оружия.

Кузбасские следователи возбудили уголовное дело о хулиганских действиях в отношении малолетнего ребёнка. Сообщение о противоправных действиях в отношении детей появилось в СМИ.

12 июня 2024 года в городе Топки неизвестные стреляли в детей из пневматического оружия, в результате произошедшего один ребёнок получил характерные травмы. Предварительно установлено, что неустановленное лицо, находясь на ул. Казахстанской, выстрелило из пневматического оружия в 9-летнюю девочку, гулявшую на улице вместе с 6-летней сестрой.

«Следователями СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе личности нападавшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — отписались правоохранители.