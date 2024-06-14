Суд отказал бывшему вице-губернатору Станиславу Гребенщикову в снятии судимости

Кировский районный суд отказал в снятии судимости бывшему вице-губернатору Станиславу Гребенщикову, осужденному за превышение должностных полномочий в 2020 году.
Причиной для отказа в снятии судимости со Станислава Гребенщикова стали неоднократные нарушения Правил дорожного движения. Экс-чиновника трижды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
«Основная причина: трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Нарушение нельзя признать малозначительным, поскольку оно совершено неоднократно, что отрицательно характеризует осужденного», — сообщает «СуперОмск» со ссылкой на Кировский районный суд.
В 2020 году Станислав Гребенщиков получил 2,5 года колонии общего режима по делу «Саламандры». Вторым фигурантом дела было бывший вице-мэр Богдан Масан. В 2021 году экс-чиновник вышел на свободу по УДО.