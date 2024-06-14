Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отказал бывшему вице-губернатору Станиславу Гребенщикову в снятии судимости

Суд посчитал, что нарушения правил ПДД является основанием для отказа в снятии судимости.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд отказал в снятии судимости бывшему вице-губернатору Станиславу Гребенщикову, осужденному за превышение должностных полномочий в 2020 году.

Причиной для отказа в снятии судимости со Станислава Гребенщикова стали неоднократные нарушения Правил дорожного движения. Экс-чиновника трижды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

«Основная причина: трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Нарушение нельзя признать малозначительным, поскольку оно совершено неоднократно, что отрицательно характеризует осужденного», — сообщает «СуперОмск» со ссылкой на Кировский районный суд.

В 2020 году Станислав Гребенщиков получил 2,5 года колонии общего режима по делу «Саламандры». Вторым фигурантом дела было бывший вице-мэр Богдан Масан. В 2021 году экс-чиновник вышел на свободу по УДО.