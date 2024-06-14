Без света, воды и еды: в челябинских загородных поселках произошло коммунальное ЧП

Уже несколько дней в регионе стоит аномальная жара, но у жителей не работают ни кондиционеры, ни вентиляторы. Более того: поскольку у многих в домах стоят электроплиты и работающие от электричества водонагреватели, оказалось невозможно удовлетворить даже элементарные бытовые нужды — помыться и приготовить еду. Домовые чаты и группы в соцсетях переполнены тревожными сообщениями.