Без света, воды и еды: в челябинских загородных поселках произошло коммунальное ЧП

В пригородах Челябинска — очередной коммунальный коллапс. Жители нескольких загородных поселков — Терема, Белый хутор, «Твоя привилегия» и др. — сообщают, что сидят без электричества вторые сутки.
О плановом веерном отключении электроэнергии администрация Сосновского района предупреждала 12 июня. По плану, света не должно было быть в течение рабочего дня 13 июня, однако затем сетевики продлили блэкаут до 22:00, а по факту в поселках света нет и на момент выхода публикации.
Уже несколько дней в регионе стоит аномальная жара, но у жителей не работают ни кондиционеры, ни вентиляторы. Более того: поскольку у многих в домах стоят электроплиты и работающие от электричества водонагреватели, оказалось невозможно удовлетворить даже элементарные бытовые нужды — помыться и приготовить еду. Домовые чаты и группы в соцсетях переполнены тревожными сообщениями.
«Второй день без электричества в жару! Кто компенсирует покупку новой техники и продуктов в морозильных камерах? Куда оставить жалобу? Или, конечно, приедет специальный человек, который приготовит для всего посёлка на газовых плитах?», — пишет в соцсетях Сосновской администрации жительница Белого хутора Яна.
Дополнено в 9:45:
В администрации Сосновского района сообщили о том, что сегодня, 14 июня, отключение электроэнергии до 17:00 затронет Чишму, Кременкуль, Бухарино, Осиновку, СНТ Заречный, Ключи, Малиновку и Ключевку. Тем не менее, жители не попавших в перечень Белого хутора и «Привилегии» сообщают, что по-прежнему сидят без света.
Дополнено в 11:25:
Причиной блэкаута в челябинских пригородах стало повреждение высоковольной кабельно-воздушной линии электропередачи. Энергетики работают над устранением ситуации, свет должен вернуться в дома в ближайшее время, прокомментировали «КП-Челябинск» в компании «Челябэнерго», филиале ПАО «Россети Урал».
«Энергетики “Россети Урал” находятся на месте, после ряда оперативные переключений электроснабжение большей части потребителей восстановлено, в настоящее время отключенными остаются жители части двух поселков — Малиновка и Белый Хутор. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет полностью восстановлено. Энергетики “Россети Урал” прикладывают все силы, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей этих поселков», — сообщили в «Челябэнерго».