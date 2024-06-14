Диетолог развеяла главный миф о самом вкусном десерте

Мороженое не угрожает иммунной системе и не может само по себе вызвать простуду. ОРВИ возникает из-за инфекции, а её, в свою очередь, провоцируют вирусы, а не холод.
— Кто-то может испытывать временный дискомфорт в горле после употребления холодных продуктов. Это совершенно не связано с развитием простуды.
При этом мороженое всё ещё следует потреблять в разумных количествах. Достаточно одной порции в день. В противном случае этот сладкий и жирный десерт может увеличить риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.