Пермяки пожаловались на жару и неработающий кондиционер в автобусе № 33

Жители Перми пожаловались на жару и неработающий кондиционер в автобусе № 33, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
Жалоба на высокую температуру в салоне автобуса была опубликована в телеграм-канале утром 13 июня. По данным пермяков, кондиционер не работал в автобусе маршрута № 33.
«13.06.2024 9:02 (Спешилова) Не работает кондиционер! На просьбу “Включите, пожалуйста, кондиционер”, водитель ответил: “Включён”. В автобусе стоит невыносимая жара», — рассказывают пермяки.
В опубликованном обращении жители хотят узнать, когда работа кондиционеров в автобусах наладится.
«Мы за что деньги платим?» — добавляют пермяки.
«Сейчас бригады контролёров усиленно проверяют автобусы и трамваи непосредственно на линии. Работа кондиционеров — это обязательное требование контрактов и его неисполнение приведет к штрафам для перевозчиков», — сообщили сайту perm.aif.ru в городском департаменте транспорта.
В ведомстве также отметили, что реагируют и на обращения из социальных сетей, чтобы выявлять точечные нарушения в работе перевозчиков.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что пермяки пожаловались на ожоги, которые их дети получили во время поездки в автобусе № 14.