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Пермяки пожаловались на жару и неработающий кондиционер в автобусе № 33

Пассажиры ехали в духоте, несмотря на жаркую погоду.

Источник: Аргументы и факты

Жители Перми пожаловались на жару и неработающий кондиционер в автобусе № 33, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».

Жалоба на высокую температуру в салоне автобуса была опубликована в телеграм-канале утром 13 июня. По данным пермяков, кондиционер не работал в автобусе маршрута № 33.

«13.06.2024 9:02 (Спешилова) Не работает кондиционер! На просьбу “Включите, пожалуйста, кондиционер”, водитель ответил: “Включён”. В автобусе стоит невыносимая жара», — рассказывают пермяки.

В опубликованном обращении жители хотят узнать, когда работа кондиционеров в автобусах наладится.

«Мы за что деньги платим?» — добавляют пермяки.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в департаменте транспорта Перми. В ведомстве пояснили, что перевозчики были заранее предупреждены о необходимости подготовить кондиционеры к работе в жаркий период.

«Сейчас бригады контролёров усиленно проверяют автобусы и трамваи непосредственно на линии. Работа кондиционеров — это обязательное требование контрактов и его неисполнение приведет к штрафам для перевозчиков», — сообщили сайту perm.aif.ru в городском департаменте транспорта.

В ведомстве также отметили, что реагируют и на обращения из социальных сетей, чтобы выявлять точечные нарушения в работе перевозчиков.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что пермяки пожаловались на ожоги, которые их дети получили во время поездки в автобусе № 14.