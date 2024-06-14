С 15 июня Новосибирский зоопарк изменит время работы

Новосибирский зоопарк объявил об изменениях в режиме работы, которые начнут действовать с субботы, 15 июня. Кассу будут закрывать в 21:00.
— Летний зоопарк создан для того, чтобы находиться здесь дольше! С этой субботы наш зоопарк будет открыт ежедневно с 08:00 до 23:00. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 21:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — написали в группе учреждения.
Напомним, недавно Новосибирский зоопарк показал игры полярных волчат. Волчата носятся по вольеру, кусают друг друга и кубарем кувыркаются по земле. За борьбой малышей внимательно наблюдали их родители.