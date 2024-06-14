По итогам трех экзаменационных дней 82 выпускника в Приангарье получили сто баллов на ЕГЭ

В региональном минобразования сообщили со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), что в ходе анализа результатов экзамена по литературе в отдельных работах был выявлен сбой в обработке протоколов проверки. По всем выявленным работам был произведен пересчет баллов. В отдельных работах итоговый балл за экзаменационную работу был повышен. Понижений балла ни в одной работе по итогам пересчета не было. Произведен дополнительный контроль алгоритмов проверки по всем другим предметам, каких-либо проблем не выявлено. В результате в Иркутской области добавилось еще четыре стобалльника по литературе к десяти участникам, о которых сообщалось ранее.