По итогам трех экзаменационных дней 82 выпускника в Приангарье получили сто баллов на ЕГЭ

Максимального результата по ним в 100 баллов добились 42 выпускника Приангарья. Об этом сообщил министр образования региона Максим Парфенов.
«Всегда приятно узнавать такие новости во время государственной итоговой аттестации. 32 наших выпускника доказали, что знают русский язык на все сто, и это лучший результат за последние несколько лет. Наивысший балл по математике набрали десять юношей, которые выбрали этот предмет профильного уровня и блестяще с ним справились. Поздравляю самих ребят, их родителей и наставников с таким успехом», — прокомментировал Максим Парфенов.
Глава ведомства добавил, что выпускники-стобалльники оканчивают школы Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, а также Слюдянского, Усть-Кутского и Шелеховского районов. При этом выпускница Шелеховского лицея Яна Сидорова добилась стобалльного результата по двум предметам: литературе и русскому языку. Это первая в 2024 году двухсотбалльница в Иркутской области.
В региональном минобразования сообщили со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), что в ходе анализа результатов экзамена по литературе в отдельных работах был выявлен сбой в обработке протоколов проверки. По всем выявленным работам был произведен пересчет баллов. В отдельных работах итоговый балл за экзаменационную работу был повышен. Понижений балла ни в одной работе по итогам пересчета не было. Произведен дополнительный контроль алгоритмов проверки по всем другим предметам, каких-либо проблем не выявлено. В результате в Иркутской области добавилось еще четыре стобалльника по литературе к десяти участникам, о которых сообщалось ранее.
Таким образом, по итогам трех экзаменационных дней государственной итоговой аттестации в Приангарье 82 выпускника получили сто баллов на ЕГЭ, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.