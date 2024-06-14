В Пермском крае назвали имена первых мультистобалльников по ЕГЭ

В Пермском крае два выпускника школ получили по 200 баллов за два испытания ЕГЭ. Мультистобалльниками стали Юрий Ивашкин из школы № 3 Березников и Ольга Седельникова из школы № 146 Перми.
Успех двух юных земляков в своем телеграм-канале отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона поблагодарил выпускников за усердие и старание в учебе, а педагогов — за системную подготовку и наставничество.
Юрий Ивашкин и Ольга Седельникова — выпускники школ с углубленным изучением отдельных предметов. В краевом министерстве образования и науки пояснили, Ольга на 100 баллов написала профильную математику и русский язык, Юрий — русский язык и химию.
Мультистобалльник из Березников планирует связать свою будущую профессию с химией и работать на производстве в крупной компании. Он считает, что «химия — это красивая и логическая наука, необходимая каждому — за ней будущее».
В Пермском крае уже 91 школьник имеет 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ. Русский язык на 100 баллов сдали 38 выпускников из Перми, Березников, Очера, Кунгура, Чайковского и Соликамска. Еще 29 ребят из Перми, Куеды, Чайковского, Горнозаводска, Губахи и Соликамска получили максимальный балл по профильной математике.
Ранее стали известны результаты ЕГЭ по химии, географии и литературе: 100 баллов по химии получили 17 выпускников из Перми, Березников, Чайковского и Юго-Камского; четверо выпускников из Перми и Кудымкара — по географии; по литературе — пять школьников из Перми и Чайковского.