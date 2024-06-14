В Башкирии в селе Большеустьикинском появится новое общественное пространство

Сейчас бригада демонтирует старое ограждение по улице Школьной. В ближайшее время пройдут работы по расширению парковки возле районного Дома культуры. Тротуары выложат брусчаткой. Здесь также появится зона отдыха с теневыми навесами и освещением, будет обустроена новая входная группа, установлены скамейки, малые архитектурные формы, проведено озеленение, смонтирована система видеонаблюдения.