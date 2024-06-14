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В Башкирии в селе Большеустьикинском появится новое общественное пространство

Центр села Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии начали благоустраивать в 2023 году, а в этом году работы продолжились, сообщили в Министерстве ЖКХ. Благоустройство проводится по федеральному проекту «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сейчас бригада демонтирует старое ограждение по улице Школьной. В ближайшее время пройдут работы по расширению парковки возле районного Дома культуры. Тротуары выложат брусчаткой. Здесь также появится зона отдыха с теневыми навесами и освещением, будет обустроена новая входная группа, установлены скамейки, малые архитектурные формы, проведено озеленение, смонтирована система видеонаблюдения.

По завершении работ площадь села, где проходят мероприятия, обретет новый вид и станет точкой притяжения для всех жителей.

Всего в республике в 2024 году будут обновлены 123 общественных пространства.

ЖКХ