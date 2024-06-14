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Ушла из жизни заслуженная артистка Узбекистана Малика Каюмова

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Заслуженная артистка Узбекистана Малика Каюмова скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в Министерстве культуры, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Малика Каюмова навсегда останется в наших сердцах как уникальный талант, оставивший неизгладимый след в театральном искусстве, и как самоотверженный артист», — говорится в сообщении Минкульта.

Малика Каюмова родилась в 1954 году в Ташкентской области. В 1976 году окончила Ташкентский институт театра и изобразительного искусства. Свою карьеру начала в Узбекском драматическом театре. С 1993 года работа в музыкальном театре имени Мукими.

За свою творческую карьеру Каюмова исполнила роли главных героинь и персонажей более чем в 30 спектаклях, поставленных в театре. В том числе, роли тети в спектакле «Такдир», матери в «Девона», «Фатиме и Зухре», Кунтугмиш в «Алпомыше» и других.

В 2011 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Узбекистана».