Ушла из жизни заслуженная артистка Узбекистана Малика Каюмова

«Малика Каюмова навсегда останется в наших сердцах как уникальный талант, оставивший неизгладимый след в театральном искусстве, и как самоотверженный артист», — говорится в сообщении Минкульта.
Малика Каюмова родилась в 1954 году в Ташкентской области. В 1976 году окончила Ташкентский институт театра и изобразительного искусства. Свою карьеру начала в Узбекском драматическом театре. С 1993 года работа в музыкальном театре имени Мукими.
За свою творческую карьеру Каюмова исполнила роли главных героинь и персонажей более чем в 30 спектаклях, поставленных в театре. В том числе, роли тети в спектакле «Такдир», матери в «Девона», «Фатиме и Зухре», Кунтугмиш в «Алпомыше» и других.
В 2011 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Узбекистана».