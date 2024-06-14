Ушла из жизни заслуженная артистка Узбекистана Малика Каюмова

За свою творческую карьеру Каюмова исполнила роли главных героинь и персонажей более чем в 30 спектаклях, поставленных в театре. В том числе, роли тети в спектакле «Такдир», матери в «Девона», «Фатиме и Зухре», Кунтугмиш в «Алпомыше» и других.