Певица МакSим выступит на новосибирском фестивале после тяжелой болезни

В Новосибирске в рамках фестиваля «Черника Music Fest» выступит известная певица МакSим. Кроме нее на мероприятии выступят множество популярных артистов, которые исполнят свои хиты.
Фестиваль «Черника Music Fest» состоится в эти выходные, с 15 по 16 июня, в парке «Арена». На нем выступят популярные российские артисты. Одна из приглашенных звезд — певица МакSим. Знаменитость после тяжелой болезни и долгого перерыва решила вернуться на сцену.
Напомним, в 2021 году МакSим попала в больницу, где находилась на ИВЛ. Она была госпитализирована с поражением 75% легких. Она вышла из комы только через полтора месяца.