«Затем приступим к строительству притоннельного сооружения. В нем разместятся вентиляционные и водоотливные установки, эвакуационные выходы на поверхность», — сообщается на сайте Красноярского метро. Отмечается, что работы будут организованы так, чтобы не создавать помех для пешеходов и велосипедистов, двигающихся по набережной Качи.
На ул. Конституции СССР вводятся ограничения из-за строительства метро
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ограждается территория на улице Конституции СССР в районе жилых домов № 23 и 27 и начинается вынос инженерных сетей.