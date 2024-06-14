На ул. Конституции СССР вводятся ограничения из-за строительства метро

«Затем приступим к строительству притоннельного сооружения. В нем разместятся вентиляционные и водоотливные установки, эвакуационные выходы на поверхность», — сообщается на сайте Красноярского метро. Отмечается, что работы будут организованы так, чтобы не создавать помех для пешеходов и велосипедистов, двигающихся по набережной Качи.