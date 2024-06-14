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На ул. Конституции СССР вводятся ограничения из-за строительства метро

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ограждается территория на улице Конституции СССР в районе жилых домов № 23 и 27 и начинается вынос инженерных сетей.

Источник: Соцсети

«Затем приступим к строительству притоннельного сооружения. В нем разместятся вентиляционные и водоотливные установки, эвакуационные выходы на поверхность», — сообщается на сайте Красноярского метро. Отмечается, что работы будут организованы так, чтобы не создавать помех для пешеходов и велосипедистов, двигающихся по набережной Качи.