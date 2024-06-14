Защита «крабового короля» Олега Кана в суде вновь заявила о его смерти

Генпрокуратура в этом году подала два иска к дальневосточным рыбопромышленникам на общую сумму 376 млрд рублей. Иск на 358,7 млрд рублей был удовлетворен 21 марта в полном объеме, Генпрокуратура просила взыскать эти средства и ряд компаний в пользу РФ с Олега Кана и членов его семьи. Иск на 17,4 млрд рублей был подан к приморскому бизнесмену Дмитрию Дремлюге и компаниям, а также физлицам, связанным с ним. Этот иск был удовлетворен 2 мая.