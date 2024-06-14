Защита «крабового короля» Олега Кана в суде вновь заявила о его смерти

Пятый арбитражный апелляционный суд не смог принять с первой попытки решение по апелляционной жалобе на решение Арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры к структурам из «бизнес-империи» сахалинца Олега Кана и связанным с ними лицам. В пятницу, 14 июня, суд объявил перерыв до 20 июня, сообщает ИА PrimaMedia.
Генпрокуратура в этом году подала два иска к дальневосточным рыбопромышленникам на общую сумму 376 млрд рублей. Иск на 358,7 млрд рублей был удовлетворен 21 марта в полном объеме, Генпрокуратура просила взыскать эти средства и ряд компаний в пользу РФ с Олега Кана и членов его семьи. Иск на 17,4 млрд рублей был подан к приморскому бизнесмену Дмитрию Дремлюге и компаниям, а также физлицам, связанным с ним. Этот иск был удовлетворен 2 мая.
Как сообщает «Интерфакс» (18+), в ходе заседания в Пятом арбитражном апелляционном суде по «сахалинскому» иску ответчики вновь заявили о том, что основной ответчик по делу Олег Кан умер в феврале 2023 года, и предоставили ряд документов в пользу этой версии. Однако представитель Генпрокуратуры не согласился с этими данными и назвал это инсценировкой.
Суд отказал в удовлетворении ходатайств об отложении в связи с отсутствием правовых оснований, согласившись с позицией Генпрокуратуры о том, что оспаривание заключения ФАС не имеет отношения к рассматриваемому делу.
Генпрокуратура настаивала на том, что рыбопромышленники вылавливали краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавали улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. В ходе судебных разбирательств сообщалось, что Кан имеет вид на жительство в Южной Корее, а Дремлюга — гражданство Украины.
Апелляцию на решение по иску на 17,4 млрд рублей Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит 14 августа.