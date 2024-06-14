В части Центрального округа отключат холодную воду

Как сообщили в компании «Росводоканал Омск», по адресу улица 22-го Партсъезда, 57, пройдут ремонтные работы на водопроводе.
Из-за этого под отключение холодной воды попадет почти 40 домов и зданий:
- Ул. 22-го Партсъезда, 51, 53, 53ак1, 55к1, 55к2, 55к3, 97 В, 97к2, 97г/3, 97а, 97п, 97к4, 97а/1, 97Б/1, 97в/1, 97к2п, 97к1п, 97к3, 97, 97к1, 97в/2, 97б, 100а, 100/1, 101, 104а, 49, 51лит. А, 97 г, 97г/1, 98, 100а/1, 100к1, 100а/3, 49/1, 97к5,100а литМ.
Список предоставлен водоканалом и может измениться.