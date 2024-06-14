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В Красноярске новым прокурором Свердловского района стал Илья Полищук

Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

Глава краевой прокуратуры Роман Тютюник представил нового прокурора Свердловского района. Им стал Илья Полищук.

Известно, что новый прокурор окончил юрфак, а работу в прокуратуре начал в 2013 году, когда стал помощником прокурора Кировского района.

С сентября 2021 года по май 2024 года работал начальником отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору.

Глава прокуратуры поручил новому прокурору следить за соблюдением прав дольщиков, за строительством жилых комплексов и реализацией национальных проектов.

Еще прокурору Свердловского района нужно будет позаботиться о салках на Базаихе.

Прокуратура