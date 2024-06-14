В Красноярске новым прокурором Свердловского района стал Илья Полищук

Глава краевой прокуратуры Роман Тютюник представил нового прокурора Свердловского района. Им стал Илья Полищук.
Известно, что новый прокурор окончил юрфак, а работу в прокуратуре начал в 2013 году, когда стал помощником прокурора Кировского района.
С сентября 2021 года по май 2024 года работал начальником отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору.
Глава прокуратуры поручил новому прокурору следить за соблюдением прав дольщиков, за строительством жилых комплексов и реализацией национальных проектов.
Еще прокурору Свердловского района нужно будет позаботиться о салках на Базаихе.