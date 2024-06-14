До середины сентября автобус № 43 в Ленинском районе будет ходить по измененному маршруту

Перекрытие улицы связано с техническим перевооружением тепловой сети.
На время производства работ автобус № 43 будет ходить в прямом направлении на участке от ул. Филатова до ул. Холмистой по следующей схеме:
— ул. Забалуева, ул. Халтурина, ул. Пархоменко, ул. Фасадная, ул. Забалуева, далее — по действующей схеме;
В обратном направлении на участке от ул. Холмистой до ул. Филатова:
— ул. Забалуева, ул. Колхидская, ул. Пархоменко, ул. Халтурина, ул. Забалуева, далее — по действующей схеме.
Ранее «Прецедент» писал: дольщики 12 долгостроев в Новосибирской области получат компенсации за незавершенное жилье.
Екатерина СОСНИНА.