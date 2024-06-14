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До середины сентября автобус № 43 в Ленинском районе будет ходить по измененному маршруту

С сегодняшнего дня по 15 сентября закрывается проезжая часть ул. Фасадной между зданиями № 4 и № 15. В связи с этим меняется марту автобуса № 43, который раньше ходил по улице Фасадной.

Источник: РИА "Новости"

Перекрытие улицы связано с техническим перевооружением тепловой сети.

На время производства работ автобус № 43 будет ходить в прямом направлении на участке от ул. Филатова до ул. Холмистой по следующей схеме:

— ул. Забалуева, ул. Халтурина, ул. Пархоменко, ул. Фасадная, ул. Забалуева, далее — по действующей схеме;

В обратном направлении на участке от ул. Холмистой до ул. Филатова:

— ул. Забалуева, ул. Колхидская, ул. Пархоменко, ул. Халтурина, ул. Забалуева, далее — по действующей схеме.

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Екатерина СОСНИНА.