Выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут в Беларуси

Организация праздничных мероприятий регламентирована министерством образования.
Как ранее сообщали в ведомстве, выпускные, как правило, проводятся в учреждениях образования. В некоторых случаях их могут организовать в учреждениях культуры или дополнительного образования детей и молодежи. Также праздник можно проводить на открытой площадке — но на территории образовательного учреждения.
В кафе, ресторанах или развлекательных центрах организовывать торжества не разрешается.
Место проведения выпускных вечеров находится на контроле органов управления образования, а также правоохранителей.
Как заявляла ранее консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Татьяна Осмоловская, отработаны также маршруты встречи рассвета, массовые гулянья в городе. На всех этапах для создания безопасности будут дежурить педагоги и работники учреждений образования.
В этом году из школ выпускается более 55 тысяч одиннадцатиклассников и свыше 108 тысяч девятиклассников.
Нет лимузинам.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что негативно относится к излишествам на школьных выпускных вечерах, в частности лимузинам, на которых приезжают бывшие школьники. По его словам, «это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, — компанией, коллективом».
Глава государства поручил взять вопрос проведения школьных выпускных на жесткий контроль.