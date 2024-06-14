Выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут в Беларуси

Как ранее сообщали в ведомстве, выпускные, как правило, проводятся в учреждениях образования. В некоторых случаях их могут организовать в учреждениях культуры или дополнительного образования детей и молодежи. Также праздник можно проводить на открытой площадке — но на территории образовательного учреждения.