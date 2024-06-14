Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут в Беларуси

МИНСК, 14 июн — Sputnik. В пятницу во всех школах Беларуси пройдут выпускные вечера для 11-классников с вручением аттестатов об общем среднем образовании.

Источник: Sputnik.by

Организация праздничных мероприятий регламентирована министерством образования.

Как ранее сообщали в ведомстве, выпускные, как правило, проводятся в учреждениях образования. В некоторых случаях их могут организовать в учреждениях культуры или дополнительного образования детей и молодежи. Также праздник можно проводить на открытой площадке — но на территории образовательного учреждения.

В кафе, ресторанах или развлекательных центрах организовывать торжества не разрешается.

Место проведения выпускных вечеров находится на контроле органов управления образования, а также правоохранителей.

Как заявляла ранее консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Татьяна Осмоловская, отработаны также маршруты встречи рассвета, массовые гулянья в городе. На всех этапах для создания безопасности будут дежурить педагоги и работники учреждений образования.

В этом году из школ выпускается более 55 тысяч одиннадцатиклассников и свыше 108 тысяч девятиклассников.

Нет лимузинам.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что негативно относится к излишествам на школьных выпускных вечерах, в частности лимузинам, на которых приезжают бывшие школьники. По его словам, «это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, — компанией, коллективом».

Глава государства поручил взять вопрос проведения школьных выпускных на жесткий контроль.

образование