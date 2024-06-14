Минздрав: больницы укомплектованы врачами на 95%

По его словам, обеспечение медицинской сферы кадрами зависит от целого ряда составляющих. В том числе важным фактором является зарплата, профессиональный рост, условия работы, наличие жилья и психологический климат в команде.
Глава Минздрава рассказал, что, согласно статистическим данным, в Беларуси на начало текущего года насчитывалось 47500 врачей и 112208 средних медицинских работников.
«Показатель укомплектованности врачами за прошлый год — 95,8%, средним персоналом — 97,4%. А коэффициент совместительства не превышает оптимальный −1,25», — сказал в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» Ходжаев.
По его мнению, важным остается вопрос подготовки кадров. В Минздраве еще несколько лет назад обсудили новую концепцию, которая подразумевает подготовку со школы. Теперь проект начнет свою работу с сентября этого года.
Еще одно новшество — без экзаменов в медицинские вузы могут поступать победители республиканских олимпиад.
«В медуниверситетах страны 3175 мест: 2480 бюджетных, из них 1773 — на условиях целевой подготовки. В колледжах запланировано 3 тысячи бюджетных мест и 674 — на платной основе», — подытожил министр.