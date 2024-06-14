«Возможны небольшие дожди»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 14 июня

Леус добавил, что столбик термометра будет показывать от +18 до +20 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +17 до +22 градусов. Ветер подует северо-западный, его порывы могут достигать до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.