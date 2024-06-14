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«Возможны небольшие дожди»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 14 июня

Синоптик Леус прогнозирует в Петербурге до +20 градусов и небольшие дожди.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 73% 757 мм рт. ст. +21°

Сегодня, 14 июня, Петербург окажется под влиянием антициклона, по периферии которого смещаются остатки облачной гряды атмосферного фронта. Это значит, что в эту пятницу в городе на Неве ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки. Об этом со ссылкой на «Метеовести» в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

— Местами возможны небольшие дожди. Но в Северную столицу они придут ближе к вечеру, — уточнил синоптик.

Леус добавил, что столбик термометра будет показывать от +18 до +20 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +17 до +22 градусов. Ветер подует северо-западный, его порывы могут достигать до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

Выходные в городе на Неве начнутся с умеренной погоды. Так, в субботу, 15 июня, температура воздуха прогреется до +21 градуса. Дождей ждать не стоит.