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В центре Петербурга после реконструкции открыли новый благоустроенный сквер

В Центральном районе Петербурга, на Кирочной улице, 55 открыли обновленный сквер. Территорию благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в управлении информации Смольного.

В благоустроенном сквере установили новые скамейки, уложили плитку, озеленили территорию. В этой локации также организована зона для детских игр и занятий спортом, обустроена баскетбольная площадка.

В городской администрации уточнили, что в целом в 2024 году в Петербурге планируется благоустроить порядка 60 общественных пространств, среди которых бульвар на улице Крыленко, парк Боевого Братства и три пляжа в Курортном районе.

Ранее «Ъ-СПб» писал о новом общественном пространстве, которое планируется создать на берегу реки Охты в Красногвардейском районе Петербурга.

ЖКХ