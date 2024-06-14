В центре Петербурга после реконструкции открыли новый благоустроенный сквер

В благоустроенном сквере установили новые скамейки, уложили плитку, озеленили территорию. В этой локации также организована зона для детских игр и занятий спортом, обустроена баскетбольная площадка.
В городской администрации уточнили, что в целом в 2024 году в Петербурге планируется благоустроить порядка 60 общественных пространств, среди которых бульвар на улице Крыленко, парк Боевого Братства и три пляжа в Курортном районе.
Ранее «Ъ-СПб» писал о новом общественном пространстве, которое планируется создать на берегу реки Охты в Красногвардейском районе Петербурга.