Спортсмены из Узбекистана завоевали шесть медалей на Играх БРИКС

Спортсмены Убайдулло Муминов и Сардор Олимджонов стали обладателями золотой и серебряной медалей в соревнованиях по боевому самбо. Муштарий Жаркова, Ильхом Фармонов и Шухрат Нормуродов завоевали еще три бронзы в этом виде спорта.