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Спортсмены из Узбекистана завоевали шесть медалей на Играх БРИКС

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Казани стартовали Игры БРИКС, в первый день соревнований узбекистанцы завоевали шесть медалей. Об этом сообщило Министерство спорта.

Источник: Podrobno.uz

Спортсмены Убайдулло Муминов и Сардор Олимджонов стали обладателями золотой и серебряной медалей в соревнованиях по боевому самбо. Муштарий Жаркова, Ильхом Фармонов и Шухрат Нормуродов завоевали еще три бронзы в этом виде спорта.

Тем временем, Диана Онкес завоевала бронзовую медаль в технической сольной программе по синхронному плаванию.

Игры БРИКС — международное мульти-спортивное соревнование высокого уровня, ежегодно организованное странами, входящими в экономическое объединение. Они продлятся до 24 июня.

БРИКС