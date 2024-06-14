Спортсмены из Узбекистана завоевали шесть медалей на Играх БРИКС

Спортсмены Убайдулло Муминов и Сардор Олимджонов стали обладателями золотой и серебряной медалей в соревнованиях по боевому самбо. Муштарий Жаркова, Ильхом Фармонов и Шухрат Нормуродов завоевали еще три бронзы в этом виде спорта.
Тем временем, Диана Онкес завоевала бронзовую медаль в технической сольной программе по синхронному плаванию.
Игры БРИКС — международное мульти-спортивное соревнование высокого уровня, ежегодно организованное странами, входящими в экономическое объединение. Они продлятся до 24 июня.