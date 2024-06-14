Почти 100 тысяч москвичей стали донорами крови в прошлом году

«Компоненты донорской крови играют важную роль в лечении пациентов и спасении их жизней — от пострадавших с травмами до новорожденных. Кроме того, существуют, например, онкологические заболевания, при которых донорская кровь и ее компоненты требуются пациентам на постоянной основе. В столичной системе здравоохранения каждые пять минут проводится трансфузия компонентов крови. Благодаря неравнодушным москвичам в прошлом году было заготовлено более 250 тысяч литров крови, а донорами стали почти 100 тысяч человек, причем практически треть из них — впервые», — отметила Анастасия Ракова.