Почти 100 тысяч москвичей стали донорами крови в прошлом году

«Компоненты донорской крови играют важную роль в лечении пациентов и спасении их жизней — от пострадавших с травмами до новорожденных. Кроме того, существуют, например, онкологические заболевания, при которых донорская кровь и ее компоненты требуются пациентам на постоянной основе. В столичной системе здравоохранения каждые пять минут проводится трансфузия компонентов крови. Благодаря неравнодушным москвичам в прошлом году было заготовлено более 250 тысяч литров крови, а донорами стали почти 100 тысяч человек, причем практически треть из них — впервые», — отметила Анастасия Ракова.
На данный момент искусственной альтернативы компонентам крови не существует, поэтому так важно участие доноров. Стать ими могут все желающие в возрасте от 18 до 55 лет.
Для этого необходимо прийти в Центр крови имени О. К. Гаврилова — крупнейший в России и Европе — или в любой из 11 многопрофильных стационаров Москвы, где действуют отделения переливания крови. Они оснащены передовым оборудованием и используют самые современные технологии при заготовке и хранении компонентов донорской крови.