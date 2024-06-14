Опасные вещества обнаружены в популярных морепродуктах в Приморье

Во Владивостоке специалисты Россельхознадзора во время внеплановой проверки выявили серьёзные нарушения у производителя рыбной продукции ООО «Рыбный мир». Инспекторы службы обнаружили отсутствие должных санитарных условий на производстве, использование потолочных конструкций, которые не предотвращают скопление грязи и плесени, а также отсутствие должной защиты от вредителей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.