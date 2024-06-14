Опасные вещества обнаружены в популярных морепродуктах в Приморье

Во Владивостоке специалисты Россельхознадзора во время внеплановой проверки выявили серьёзные нарушения у производителя рыбной продукции ООО «Рыбный мир». Инспекторы службы обнаружили отсутствие должных санитарных условий на производстве, использование потолочных конструкций, которые не предотвращают скопление грязи и плесени, а также отсутствие должной защиты от вредителей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что были выявлены нарушения в хранении продукции. Так, в холодильной камере обнаружена плесень на икре минтая, которая хранилась рядом с качественной продукцией без явных маркировок даты изготовления.
«Во время проведения проверки были отобраны пробы от партии пресервов из сельди “Матье, филе-кусочки в масле” (партия весом 225 кг) и партии малосоленого филе кеты в вакуумной упаковке (весом 101,7 кг). Протоколами лабораторных испытаний от 22 и 24 мая подтверждено наличие в пресервах из сельди и малосоленом филе кеты бактерий группы кишечной палочки», — сообщили специалисты.
Указывается, что Россельхознадзор наложил штраф на компанию в размере 20000 рублей. Управление также поставило на контроль устранение выявленных нарушений.