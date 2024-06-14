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Крымский мост сейчас: оперативная обстановка

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь к досмотровым пунктам. К 9 утра пятницы скопились машины в сторону полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находятся 37 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.