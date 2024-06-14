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В Новороссийске проверят работу сирен 14 июня

Жителей Новороссийска попросили сохранять спокойствие из-за работы сирен.

В Новороссийске проверят работу сирен 14 июня. Их включат с 10:00 до 10:30.

«14 июня будет проводиться проверка локальной системы оповещения. Она находится на территории ПП “Шесхарис” в районе Шесхарис, 11 и ПП “Грушевая”, — сообщили в Муниципальном центре управления администрации Новороссийска.

Уточняется, что в установленное время сирены будут включать несколько раз. Местных жителей и туристов просят сохранять спокойствие.

Напомним, сотрудниками ФСБ по Удмуртии в Ижевске задержан местный житель, который пытался поджечь объект транспортной инфраструктуры.

МЧС