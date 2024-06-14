Кубанские школьники отправятся на ледоколе в арктическую экспедицию

«Мы отобрали лучших ребят, которые интересуются химией, физикой, математикой, биологией — естественнонаучными дисциплинами. Соревнование было непростым для участников и жюри: из нескольких десятков тысяч человек нужно было выбрать всего 12 победителей. Эти счастливчики получат уникальную возможность отправиться на Северный полюс на атомном ледоколе», — отметила заместитель гендиректора по персоналу Госкорпорации «Росатом», председатель жюри финала Татьяна Терентьева.