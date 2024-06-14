Кубанские школьники отправятся на ледоколе в арктическую экспедицию, сообщает пресс-служба Росатома.
В пятом сезоне научно-просветительского проекта «Ледокол знаний» в число 12 победителей вошли две школьницы из Краснодарского края. Теперь они отправятся в арктическую экспедицию Росатома на Северный полюс.
«Мы отобрали лучших ребят, которые интересуются химией, физикой, математикой, биологией — естественнонаучными дисциплинами. Соревнование было непростым для участников и жюри: из нескольких десятков тысяч человек нужно было выбрать всего 12 победителей. Эти счастливчики получат уникальную возможность отправиться на Северный полюс на атомном ледоколе», — отметила заместитель гендиректора по персоналу Госкорпорации «Росатом», председатель жюри финала Татьяна Терентьева.
По итогам двух этапов финала одной из лучших стала команда ЮФО. Наш регоин представили Диана Дубровина из Новороссийского политехнического лицея и Софья Клименко из краснодарской школы № 103.
На борту атомохода их ждет насыщенная программа: погружение в атомную отрасль от экспертов Корпоративной академии Росатома, эксперименты, мастер-классы, возможность пообщаться с командой атомного ледокола, известными учеными и научными популяризаторами.