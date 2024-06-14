Руководитель Ространснадзора сообщил о множестве нарушений в КЭТК

Он добавил, что специалисты смотрят базу (чего не хватает предприятию) и планируют искать новые квалифицированные кадры, если потребуется. Руководитель также отметил, что власти сделают после расследования серьёзные выводы, и выразил надежду, что таких нарушений больше не будет.