Руководитель Ространснадзора сообщил о множестве нарушений в КЭТК

Как сообщает ТАСС, руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что после кемеровского ДТП с трамваями специальная комиссия обнаружила множество нарушений.
«Можно говорить о техническом состоянии вагона, что не сработали тормозные системы, погодные условия не всегда благоприятны. Смотрим и другие направления, например, использование рабочего времени, режим труда и отдыха, состояние самой инфраструктуры. Поэтому решение будет принято комплексное», — цитируют журналисты Басаргина.
Он добавил, что специалисты смотрят базу (чего не хватает предприятию) и планируют искать новые квалифицированные кадры, если потребуется. Руководитель также отметил, что власти сделают после расследования серьёзные выводы, и выразил надежду, что таких нарушений больше не будет.
Первых подозреваемых в ДТП с трамваями в Кемерове, в котором пострадало 140 человек и один погиб, отправили в СИЗО на два месяца. Вину признали не все. Возбуждено три уголовных дела. Подробнее у kuzbass.aif.ru.