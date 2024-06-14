Белгидромет назвал города Беларуси с превышением уровня пыли в воздухе

Так, в первой половине июня превышения ПДК по твердым частицам, фракции размером до 10 мкм (это пыль размером до 10 микрон) фиксировалась в Гомеле (среднесуточная концентрация, один день), а также максимально разово в воздухе Березы, Добруша, Молодечно. В Добруше наблюдались превышения по более мелкой пыли до 2,5 микрон.