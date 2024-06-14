Омская мэрия смягчит повышение стоимости проезда скидками

Ранее мэр Омска Сергей Шелест анонсировал повышение платы за проезд на городском транспорте. Стоимость проезда с 1 июля увеличится на 10 рублей. Предполагается, что за наличный расчёт омичи будут платить 40 рублей, а за безналичный — 35 рублей.