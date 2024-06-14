Омская мэрия смягчит повышение стоимости проезда скидками

Ранее мэр Омска Сергей Шелест анонсировал повышение платы за проезд на городском транспорте. Стоимость проезда с 1 июля увеличится на 10 рублей. Предполагается, что за наличный расчёт омичи будут платить 40 рублей, а за безналичный — 35 рублей.
Замдиректора дептранса Сергей Фальковский рассказал в эфире ГТРК «Иртыш» о временных акциях, которые хотят ввести при изменении оплаты проезда.
«С 10 июня уже работает акция по 5%-ной скидке при пополнении через карты “Омка” через систему быстрых платежей. Вторая часть акции прорабатывается, ещё необходимо уладить некоторые технические моменты и дополнительно анонсируем сроки проведения, дату начала акции», — рассказал Фальковский.
Портал Om1.ru также писал о введении нового кольцевого маршрута, который будет обслуживать частный перевозчик. Маршрут будет проходить от 1-й Учхозной через Жукова на Маяковского с выходом возле магазина «1 000 мелочей».