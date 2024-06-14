В Иркутске продолжают устранять последствия непогоды

Накануне в разных районах Иркутска сильным ветром были повалены деревья, сломаны крупные ветки.
Городские службы оперативно выезжали на место для того, чтобы распилить и вывезти поврежденные зеленые насаждения с проезжей части, тротуаров. Такие работы провели на улицах Розы Люксембург, Свердлова, Декабрьских Событий, Депутатская, Лермонтова, 2-я Железнодорожная, Грибоедова, на бульваре Гагарина.
В ликвидации последствий активное участие приняли специалисты МКУ «Городская среда», муниципальных предприятий «Иркутскавтодор» и «Горзеленхоз», сотрудники управляющих компаний. При необходимости задействовали специализированную технику.
В результате сильных порывов оторваны элементы крыши здания на улице Байкальской. Работники УК, в чьем ведении находится объект, огородили поврежденный участок. Запланированы восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации города.
В течение дня город продолжат приводить в порядок. Ведется уборка веток с тротуаров и газонов, комплексная очистка проезжей части, покос травы, мытье и покраска ограждений, остановок.
Жителям напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутска по телефонам: 520−112, 269−783.