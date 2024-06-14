В Иркутске продолжают устранять последствия непогоды

Городские службы оперативно выезжали на место для того, чтобы распилить и вывезти поврежденные зеленые насаждения с проезжей части, тротуаров. Такие работы провели на улицах Розы Люксембург, Свердлова, Декабрьских Событий, Депутатская, Лермонтова, 2-я Железнодорожная, Грибоедова, на бульваре Гагарина.