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В Иркутске продолжают устранять последствия непогоды

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре продолжают устранять последствия непогоды.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Накануне в разных районах Иркутска сильным ветром были повалены деревья, сломаны крупные ветки.

Городские службы оперативно выезжали на место для того, чтобы распилить и вывезти поврежденные зеленые насаждения с проезжей части, тротуаров. Такие работы провели на улицах Розы Люксембург, Свердлова, Декабрьских Событий, Депутатская, Лермонтова, 2-я Железнодорожная, Грибоедова, на бульваре Гагарина.

В ликвидации последствий активное участие приняли специалисты МКУ «Городская среда», муниципальных предприятий «Иркутскавтодор» и «Горзеленхоз», сотрудники управляющих компаний. При необходимости задействовали специализированную технику.

В результате сильных порывов оторваны элементы крыши здания на улице Байкальской. Работники УК, в чьем ведении находится объект, огородили поврежденный участок. Запланированы восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации города.

В течение дня город продолжат приводить в порядок. Ведется уборка веток с тротуаров и газонов, комплексная очистка проезжей части, покос травы, мытье и покраска ограждений, остановок.

Жителям напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутска по телефонам: 520−112, 269−783.

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