Международное информационное агентство Sputnik стало инфопартнером МВМС «Флот-2024»

Важной составляющей «Флот-2024» станет демонстрация боевых кораблей и судов ВМФ России. На расположенном рядом с КВЦ причале (восточный пирс Усть-Рогатки) будут представлены корабли, суда и катера, вооружение и военная техника. Командиры и экипаж кораблей для участников и гостей салона проведут увлекательные экскурсии, расскажут об истории, оснащении и боевых возможностях кораблей.